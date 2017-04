Donna uccisa nel Crotonese, confessa il vicino di casa

Lo ha annunciato in diretta su Retequattro "Quarto Grado", precisando che Fuscaldo, arrestato pochi giorni dopo il fatto ma che nel corso delle settimane successive si era professato innocente, ha ammesso il suo crimine durante un interrogatorio nel carcere di Castrovillari (Cosenza), dov'è rinchiuso. Ammettendo le proprie responsabilità, l'uomo ha sollevato da ogni colpa la moglie Caterina e gli altri familiari.



Tuttavia le dichiarazioni di Fuscaldo "sono oggetto di attenta verifica perché il racconto dell'uomo presenta molte lacune", riferisce il comandante provinciale di Crotone dei carabinieri, colonnello Salvatore Gagliano. "Non è escluso, infatti - ha proseguito l'ufficiale - che quella di Fuscaldo non sia una confessione spontanea, ma sia stata motivata dagli incontestabili elementi di prova raccolti a suo carico e possa essere stata motivata dalla volontà di coprire le responsabilità di altre persone coinvolte nell'omicidio. Bisogna stare attenti, dunque, a non lasciarsi andare a facili entusiasmi".