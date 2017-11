Cosenza, evade tasse ma va in vacanza con yacht: scoperto dalla Gdf

Possedeva uno yacht, di lunghezza superiore a venti metri e di valore stimato in seicentomila euro, iscritto nei registri navali inglesi ma aveva omesso di dichiarare al fisco redditi per oltre mezzo milione di euro. I finanzieri del comando provinciale di Cosenza hanno scoperto un imprenditore, che, negli anni tra il 2011 e il 2015, non ha dichiarato redditi per oltre 500mila euro e di versare imposte per oltre 100mila euro.