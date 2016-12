Cosenza, donna brasiliana uccisa a dicembre: arrestato un uomo di 44 anni

I carabinieri di Scalea, in provincia di Cosenza , hanno arrestato un uomo di 44 anni, Sergio Carrozzino, per l'omicidio di Silvana Rodrigues De Matos . Il cadavere carbonizzato della 33enne brasiliana fu trovato il 12 dicembre dello scorso anno nell'auto della vittima a Belvedere Marittimo (Cosenza). Carrozzino è accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere.

La donna, uscita di casa per andare a fare la spesa nel tardo pomeriggio del 12 dicembre, venne sorpresa dal suo assassino all'interno del parcheggio del supermercato. Prima che il cadavere della donna fosse identificato nelle vettura completamente distrutta dalla fiamme, il marito ne aveva denunciato la scomparsa.



Sergio Carrozzino, sorvegliato speciale con obbligo di dimora, era stato scarcerato nell'aprile del 2015 dopo aver espiato una condanna definitiva a 15 anni di reclusione per l'omicidio di un parente di Silvana Rodrigues De Matos. Una situazione, questa, risultata tuttavia non rilevante per il movente dell'assassinio della 33enne brasiliana.