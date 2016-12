Cosenza, bimbo scrive al Papa per la zia malata: Francesco gli telefona

Preoccupato dalle condizioni di salute della zia, un bambino della parrocchia di San Nicola di Mendicino, in provincia di Cosenza , ha scritto a Papa Francesco chiedendo di pregare per la parente malata. Pochi giorni dopo il Pontefice lo ha chiamato. Al momento della telefonata il piccolo non era in casa e così a rispondere è stata la madre, che ha raccontato: "Ha voluto informarsi, quasi come se si trattasse di una persona di famiglia".

A raccontare l'episodio, su autorizzazione della famiglia, è stato il parroco, don Enzo Gabrieli, durante la messa di Natale.



"E' stato il più bel dono natalizio che abbiamo ricevuto nella vita in un momento di prova", hanno detto i coniugi, che hanno voluto far sapere la notizia a don Gabrieli "come consolazione e speranza". Perché è stato "un dono troppo grande" per trattenerla solo per loro.



Il colloquio, dopo i primi momenti di inevitabile imbarazzo, è andato avanti per diversi minuti.