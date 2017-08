Catanzaro, maxirissa a Soverato: 9 arresti e 4 denunciati

Una rissa in un parcheggio di Soverato, in provincia di Catanzaro, è finita con 9 arresti e 4 persone denunciate. Una decina di giovani hanno aggredito a calci e pugni, per ragioni ancora tutte da chiarire, tre nigeriani senza fissa dimora. In carcere sono finite nove persone tra i 20 e i 33 anni per rissa aggravata, lesioni personali e detenzione abusiva di armi. Altre quattro, invece, sono state deferite in stato di libertà.