Catanzaro, esplode bombola gas in pasticceria: 4 ferite, una grave

Quattro donne sono rimaste ferite nell'esplosione di una bombola di gas avvenuta in una pasticceria a Nocera Terinese Marina (Catanzaro). La più grave, figlia del titolare, è stata portata al Centro grandi ustioni di Palermo. Le altre tre donne, clienti che si trovavano all'interno del negozio, non sarebbero in gravi condizioni. Lo scoppio potrebbe essere stato provocato da un malfunzionamento della bombola.