Catanzaro, colpo a una società portavalori: ingente il bottino

I banditi, secondo la polizia, sono fuggiti a bordo di un'auto e due furgoni. Le guardie giurate che erano presenti nel deposito, visto quanto stava accadendo, si sono nascoste in una stanza dando l'allarme per telefono. Poliziotti e carabinieri, giunti sul posto, hanno però trovato le strade ostruite dalle auto in fiamme ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.



Il sospetto degli investigatori è che a mettere a segno il colpo possa essere stato un gruppo proveniente da fuori regione. In passato rapine analoghe sono state compiute in Puglia, ma per ora non ci sono elementi per far propendere gli investigatori verso una pista specifica.