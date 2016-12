Agguato in Calabria, imprenditore 58enne freddato a colpi di fucile

16:27 - Un imprenditore, Domenico Aiello, di 58 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Soveria Mannelli, nel Catanzarese. L'uomo stava lavorando con una pala meccanica nei pressi della sua abitazione, quando una persona si è avvicinata e ha sparato 12 colpi di fucile caricato a pallettoni, uccidendolo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli.

L'agguato è stato portato a termine in località Celisetto, dove viveva la vittima, che era titolare di un'impresa di movimento terra.



Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli che, insieme a quelli del reparto operativo di Catanzaro, conducono le indagini, a sparare è stata una sola persona. Tuttavia è presumibile che i sicari fossero almeno due. Gli assassini avrebbero raggiunto il luogo in cui si trovava Aiello attraverso la boscaglia e sarebbero poi fuggiti per la stessa strada. Ad avvertire i carabinieri è stata la moglie della vittima dopo avere udito i colpi di fucile.



A Soveria Mannelli, il 28 giugno, era stato ucciso un altro imprenditore che lavorava nel settore del movimento terra, Daniele Scalise, di 30 anni. I carabinieri, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto stamani per risalire al movente e agli autori, stanno anche valutando se i due episodi possano essere in qualche modo collegati.