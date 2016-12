Maltempo, tromba d'aria nel Cosentino Oltre 150 interventi dei pompieri a Roma

22:06 - Una tromba d'aria originata in mare si è abbattuta su Diamante, località turistica in provincia di Cosenza. A causa del forte vento alcuni tetti sono stati scoperchiati e alcuni alberi sradicati. Danneggiate anche vetture in sosta. Disagi anche nella Capitale, dove sono stati oltre 150 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a causa del maltempo. I soccorsi in particolare hanno riguardato alberi caduti e cornicioni pericolanti.

Civitavecchia, Costa Serena urta il molo - A causa del maltempo, la nave da crociera Costa Serena ha urtato il molto questa mattina mentre stava attraccando al porto di Civitavecchia: grande spavento ma fortunatamente nessun ferito tra i crocieristi. La nave era partita lunedì da Savona. "In circostanze del tutto imprevedibili, venti forti e improvvisi, con raffiche e vortici a velocità superiore a 55 nodi - spiega Costa Crociere -, hanno spinto la nave sulla banchina, causando un danno ad un portellone situato al di sopra della linea di galleggiamento. La sicurezza degli ospiti e dell'equipaggio non è mai stata messa a rischio, e non c'è stato alcun ferito".



Sarno esonda a Castellammare - A causa delle forti piogge il fiume Sarno è esondato nella zona della foce, lungo via Ripuaria, a Castellammare di Stabia (Napoli). Sono intervenute squadre di vigili del fuoco che hanno chiuso la strada al transito dei veicoli in via precauzionale. Un furgone, con a bordo il conducente, è stato trainato fuori dall'acqua dopo essere rimasto bloccato.