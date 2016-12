Crotone, ucciso a fucilateun 25enne incensurato

10:37 - Valentino Rizzo, giovane incensurato di 25 anni, è stato ucciso a colpi di fucile, nella notte, in un agguato a Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, nei pressi di un ristorante. Rizzo, sposato e titolare di un autolavaggio, era uscito da casa per una passeggiata dopo cena quando sarebbe stato avvicinato da un sicario che gli ha sparato con un fucile colpendolo all'altezza del cuore. Inutili i soccorsi. Indagano i carabinieri.

Soccorso immediatamente da alcuni familiari che si trovavano nelle vicinanze il giovane è morto durante il tragitto verso l'ospedale di Crotone. Sul luogo dell'omicidio sono intervenuti i carabinieri di Crotone che hanno avviato le indagini nella speranza di riuscire ad ottenere qualche testimonianza utile dalle persone che potrebbero avere assistito al delitto.



La vittima, nello scorso mese di febbraio, aveva rischiato di essere assassinato nel corso di una rapina compiuta nella sua abitazione da un gruppo di sei persone che avevano rubato un'antica statuetta, in possesso della famiglia di Rizzo, ritenuta di notevole valore archeologico. Ad aprile i carabinieri, per quell'episodio, avevano arrestato tre persone di Isola Capo Rizzuto mentre altre tre, di nazionalità romena, sono ancora oggi ricercate.