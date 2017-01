'ndrangheta, scoperto maxi-traffico di droga dal Sudamerica: 54 arresti

La guardia di finanza di Catanzaro ha arrestato 54 persone accusate di essere coinvolte in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti gestito dalla 'ndrangheta . Sequestrati beni per un valore di circa 8 milioni di euro. L'operazione, svolta in varie regioni, è giunta a conclusione di un'indagine condotta dal Gico del Nucleo di polizia tributaria di Catanzaro ed ha stroncato un giro di droga dal Sudamerica .

Nell'ambito dell'inchiesta sono state sequestrate otto tonnellate di cocaina in Colombia. Altri sequestri, nell'ordine di 60-100 chili per volta, sono stati effettuati in Italia ed in Europa. "L'operazione - ha detto il capo della Dda catanzarese Nicola Gratteri - conferma il rapporto privilegiato della 'ndrangheta con i narcos sudamericani con accordi in cui i ruoli si mischiano, e la grande capacità di gestire la vendita in molte regioni".