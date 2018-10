Cagliari, migranti senza biglietto giù da treno: Salvini posta video

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha condiviso su Facebook un video girato su un treno Iglesias - Cagliari in cui una capotreno ha fatto scendere dal vagone alcuni migranti perché senza biglietto. "Questo non lo vedrete nei tg - ha commentato Salvini -. Onore a questa capotreno che, in Sardegna, fa scendere un gruppo di scrocconi. Il clima è cambiato, tolleranza zero con i furbetti. Se vuoi viaggiare paghi come tutti i cittadini perbene!".