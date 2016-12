Buste con polvere sospetta alle sedi di Equitalia al Nord

Alcune buste contenenti una polvere sospetta sono state recapitate alle sedi di Equitalia di Milano, Torino, Bologna, Aosta, Biella e Verbania, e all'Agenzia delle entrate di Cuneo. Le forze dell'ordine e i reparti Nbcr dei vigili del fuoco stanno ora analizzando la polvere. In via precauzionale, alcune persone all'interno degli uffici e i postini che hanno consegnato le buste sono state condotte in pronto soccorso.