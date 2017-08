Bressanone, accoglie in casa una famiglia in difficoltà che poi lo caccia

Fa molto discutere la vicenda di Alex, cacciato dalla sua villa in malo modo dalla famiglia di serbi a cui l'aveva affittata. Nella puntata di "Dalla vostra parte" andata in onda martedì 11 luglio, l'uomo di Bressanone ha raccontato di aver concesso una parte della sua abitazione ad alcuni stranieri con delle difficoltà. "Il Comune mi aveva chiesto di accoglierli per uno o due anni, poi sarebbero stati sistemati in una casa sociale" racconta Alex ai microfoni del preserale di Retequattro. Una volta sistemata, però, la famiglia non avrebbe mai pagato l'affitto e avrebbe commesso diversi furti ai danni del proprietario. Alex ha quindi provato a chiudere le porte con un fabbro, in modo che gli occupanti non possano più entrare nella sua parte dell'abitazione, ma costoro reagiscono e l'uomo, che anche per vie legali non è riuscito ad avere indietro casa sua, ha deciso di svendere la villa.