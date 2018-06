Borsellino quater, giudici: "Investigatori dietro il depistaggio più grave della storia giudiziaria italiana"

Il processo Borsellino quater ha visto condannati all'ergastolo i boss Salvo Madonia e Vittorio Tutino e a dieci anni per calunnia i falsi pentiti Francesco Andriotta e Calogero Pulci. Vincenzo Scarantino, anche lui imputato per calunnia, è uscito dal processo per la prescrizione del reato, scattata perché i giudici gli hanno concesso l'attenuante riconosciuta a chi commette il reato indotto da altri.



Giudici: "Uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria" - Il depistaggio era costato la condanna all'ergastolo a sette innocenti, poi scarcerati e scagionati nel processo di revisione. Per i giudici di Caltanisetta le dichiarazioni, poi rivelatesi infondate, erano al centro di di uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana".



"Investigatori dietro il depistaggio" - Per i giudici il depistaggio delle indagini prese vita da "un proposito criminoso determinato essenzialmente dall'attività degli investigatori, che esercitarono in modo distorto i loro poteri". In particolare si fa riferimento ad Arnaldo La Barbera, funzionario di polizia che coordinò le indagini sull'attentato. La Barbera, nel frattempo deceduto, avrebbe avuto infatti un ruolo determinante nella costruzione delle false collaborazioni con la giustizia.



Il collegamento tra il depistaggio e la sparizione dell'agenda rossa di Borsellino - La Barbera, per i giudici, sarebbe stato inoltre "intensamente coinvolto nella sparizione dell'agenda rossa, come è evidenziato dalla sua reazione, connotata da una inaudita aggressività, nei confronti di Lucia Borsellino, impegnata in una coraggiosa opera di ricerca della verità sulla morte del padre".



Per la corte l'agenda del magistrato, da lui custodita in una borsa e scomparsa dal luogo dell'attentato, "conteneva una serie di appunti di fondamentale rilevanza per la ricostruzione dell'attività da lui svolta nell'ultimo periodo della sua vita, dedicato ad una serie di indagini di estrema delicatezza e alla ricerca della verità sulla strage di Capaci".