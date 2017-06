Bollette pazze: manca il contatore, ma il fornitore vuole i soldi

Non è la prima volta che "Striscia la Notizia" si occupa del fenomeno delle "bollette pazze" ma, quello documentato dall'inviato Luca Abete a Nola, nel Napoletano, è forse ascrivibile tra i casi più singolari: l'emissione di fatture per delle forniture di gas senza che ci sia mai stato allacciamento del contatore alla rete centrale.

E' accaduto al signor Ferdinando, il quale non solo lamenta il disservizio del mancato arrivo del contatore, che lo ha costretto ad approvigionarsi diversamente, facendo continuo ricorso alle bombole, ma anche il recapito di diverse bollette per forniture che la compagnia però non ha mai effettuato dall'importo complessivo di 1.300 euro.

L'utente si è rifiutato di pagare, dato che quel gas non lo ha mai consumato, e la società ha così chiuso i rubinetti dichiarandolo moroso.