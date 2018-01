Blitz della polizia contro la mafia cinese, 33 persone in manette

Blitz della polizia contro la mafia cinese: 33 le persone arrestate perché sospettate di far parte di un'organizzazione mafiosa che agiva in Italia e in vari Paesi europei. Le misure cautelari sono scattate oltre che in Italia anche in Francia e Spagna. L'inchiesta, coordinata dalla Dda di Firenze, avrebbe permesso di far luce sulle dinamiche della mafia cinese in Europa ma anche su ruoli e alleanze all'interno dell'organizzazione.