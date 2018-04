5 aprile 2018 13:45 Bimba di tre anni non vaccinata: vigili non la fanno entrare al nido Il sindaco di Torre Pellice, nel torinese, si dice dispiaciuto, ma spiega: "la famiglia era stata avvertita più volte dal Comune"

Da un lato una bambina di tre anni accompagnata per mano dai genitori, dall'altro lato i vigili urbani a impedirle l'ingresso all'asilo nido. Il motivo? Non era vaccinata. E' successo la mattina del 4 aprile a Torre Pellice, un comune in provicia di Torino. Il sindaco e il segretario comunale, che hanno mandato le forze dell'ordine, si dicono dispiaciuti, ma convinti che la legge dovessere essere fatta rispettare.

Cos'è successoLa mattina del 3 aprile Eros Giustetto e la moglie si sono trovati davanti due vigili urbani che hanno bloccato l'accesso al nido alla figlia di tre anni. La famiglia è stata accolta da un provvedimento del comune, che intimava di non lasciare entrare la piccola in quando non in regola con le vaccinazioni. "Anche noi avevamo ricevuto la raccomandata che ci avvisava che sarebbe stata espulsa", ha ammesso il papà, la cui bacheca di Facebook è piena di post no-vax, sia per le persone che per gli animali domestici. Entrambi i genitori hanno poi raccontato che i vigili sono stati gentili e gli hanno consigliato di contattare un avvocato, nel caso intedessero far valere le proprie ragioni. Ma la via legale è lunga, oltre che dispendiosa. Non solo la bambina rischirebbe di perdere gli ultimi mesi, ma la famiglia potrebbe ritrovarsi con un conto troppo salato da pagare, specie per due operatori socio-sanitari part-time. Al padre non è rimasto quindi che portare la figlia al lavoro con sè, una soluzione che però non può essere a lungo termine.

Le trattative con il medico dell'AslGiustetto ha raccontato ai giornali di aver preso accordi con un medico della Asl di Pinerolo per sottoporre la figlia a esami prevaccinali. All'appuntamento si sono poi presentati senza la piccola, perchè prima volevano ottenere i bugiardini dei vaccini che dovevano essere somministrati. "Quel giorno però il medico era impegnato proprio ad eseguire vacicnazioni e chi ha rimandato al 16 marzo", ha spiegato il padre al Corriere Torino. Nel frattempo però la Asl notifica l'inadempienza e cinque giorni dopo arriva a casa l'avviso del Comune con il provvedimento di "non accoglimento" a partire dal 4 aprile, giorno di rientro dalle vacanze di Pasqua.