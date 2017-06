Bergamo, dipendente in malattia scalava le montagne: indagata per truffa

Ufficialmente era in malattia, in realtà partecipava a gare di corsa in montagna. Protagonista della vicenda una 30enne bergamasca, dipendente di una società di servizi di Brescia che, scoperta dalla Guardia di finanza di Costa Volpino, adesso è indagata per truffa. La donna, dopo un intervento chirurgico, aveva chiesto quasi 60 giorni di riposo in cui, però, ne approfittava per allenarsi in vista di una gara nazionale di skyrunning con un tracciato di oltre 50 chilometri e dislivelli per 8.400 metri.