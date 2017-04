Cuneo, ha mani "inabili" ma gioca a carte: denunciato falso invalido

La guardia di finanza di Bra, in provincia di Cuneo, ha scoperto un uomo che si fingeva invalido e lo ha denunciato per truffa aggravata e continuata ai danni dell'Inps. L'uomo percepiva la pensione di invalidità perché "affetto da gravissimo deficit funzionale a carico di entrambe le mani": in realtà le utilizzava normalmente, per fare la spesa, aprire le porte, guidare e soprattutto giocare a carte al bar con gli amici.