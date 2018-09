Potenza, violentano ospite centro rimpatrio: arrestati tre migranti

La polizia ha arrestato tre migranti accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di un altro ospite del Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) di Palazzo San Gervasio (Potenza). Gli arrestati, in attesa di espulsione, sono stati colti in flagranza di reato dagli agenti, intervenuti dopo aver sentito le urla della vittima degli abusi. In manette sono finiti un cittadino tunisino di 36 anni, un marocchino di 32 e un libico di 23.