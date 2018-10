Matera, batteri nell'acquedotto: stop all'acqua potabile e scuole chiuse

Matera

Il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, ha emesso un'ordinanza cautelativa di divieto in tutto il territorio comunale di far uso per fini potabili dell'acqua erogata da Acquedotto Lucano, fino a diversa disposizione, a causa del "superamento dei parametri dei batteri coliformi a 37 gradi centigradi del partitore Terlecchia-Matera". Prevista anche la chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado della città.