"Non lo invitate a cena a casa vostra". E' questo l'appello che lancia Antonio Decaro dalla sua rubrica su Facebook "Lo schifoso del giorno". Nel video postato, il Sindaco di Bari smaschera un uomo che porta a spasso il cane ma non raccoglie dal marciapiede gli escrementi lasciati dell'animale. "L'uomo possiede la busta per raccoglierli", sottolinea Decaro, "ma si guarda intorno e non vedendo nessuno li lascia per terra". E aggiunge: "Noi non riusciremo a identificarlo e a fargli una multa, ma mi sento di dare un consiglio a parenti e amici: non invitatelo a casa vostra perche lo Schifoso è uno di quelli che magari attacca le caccole sotto il tavolo o va in bagno, non si lava le mani, e poi vi tocca. Voi che potete non lo invitate".