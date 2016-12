Aumenta la paura di attentati: a Milano annullato concerto, a Roma stadio blindato

A Milano salta un concerto - Salta a Milano il concerto dei Five Finger Death Punch che si sarebbe dovuto tenere domenica sera, 22 novembre, all' Alcatraz. Una decisione presa dalla band dopo che sabato il sito americano International Business Times aveva attribuito a un gruppo della galassia Anonymous la scoperta che l'evento era nel mirino dell'Isis, assieme ad altri obiettivi in diversi Paesi. La notizia era stata tempestivamente smentita da Anonymous, ma la sua diffusione ha convinto la band americana ad annullare lo spettacolo.



Falso allarme bomba all'Olimpico - Momenti di paura si sono vissuti allo stadio Olimpico durante la partita Lazio-Palermo per uno zaino abbandonato sugli spalti: si è poi scoperto che lo aveva lasciato come segnaposto il papà di una bambina che aveva accompagnato la figlia in bagno.



Terrore in una chiesa sempre a Roma - In mattinata, sempre nella capitale, panico tra i fedeli della chiesa di Cristo Re, a due passi dalla sede della Rai: era stata segnalata la presenza di una bomba, ma i controlli compiuti con artificieri e cani poliziotto hanno dato esito negativo.



Controlli sulla linea A nella Capitale - Ennesimo falso allarme bomba anche sulla metropolitana di Roma: il tratto tra Termini e Ottaviano della linea A è rimasto chiuso il tempo necessario per compiere i controlli.



Allarme anche a Cassino - Apprensione anche a Cassino (Frosinone) per un trolley lasciato davanti alla chiesa di San Giovanni: sono intervenuti i carabinieri, ma in realtà la valigia conteneva solo biancheria e l'aveva lasciata lì uno dei fedeli.



Non ci sono rischi per l'Italia - Alcune decine di persone che vivono in Italia, potenzialmente vicine alle posizioni del fondamentalismo islamico, sono state costantemente monitorate in questi giorni da intelligence e antiterrorismo. Non sono stati raccolti elementi tali - secondo quanto si apprende da fonti autorevoli - da lasciare ipotizzare situazioni di pericolo per il nostro Paese.