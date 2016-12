Meteo, sarà una settimana di "sole freddo"

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

La situazione in Europa 10:35 - Lunedì ancora un po' di piogge in mattinata al Sud per la perturbazione numero 5 di settembre. Poi a fine giornata nuovo peggioramento anche al Nord per l'arrivo di un'altra perturbazione che comunque si allontanerà rapidamente, per cui martedì il tempo sarà buono, anche se con molto vento e con temperature tipiche di inizio autunno. Tra mercoledì e venerdì giornate discrete, fra sole e nuvole e in generale senza piogge. - Lunedì ancora un po' di piogge in mattinata al Sud per la perturbazione numero 5 di settembre. Poi a fine giornata nuovo peggioramento anche al Nord per l'arrivo di un'altra perturbazione che comunque si allontanerà rapidamente, per cui martedì il tempo sarà buono, anche se con molto vento e con temperature tipiche di inizio autunno. Tra mercoledì e venerdì giornate discrete, fra sole e nuvole e in generale senza piogge.

Le previsioni per lunedì - Al mattino nuvole con rovesci e temporali sparsi tra est Sicilia, Calabria e Salento; alternanza fra sole e nuvole nel resto d'Italia, in generale senza piogge. Al pomeriggio nuvoloso o molto nuvoloso al Nord, Toscana, Umbria e Marche, con deboli piogge sulle Alpi di confine in estensione tra sera e notte all'alta Lombardia, al Triveneto e nelle zone tra Levante ligure e alta Toscana; alternanza fra sole e momenti nuvolosi nel resto d'Italia. Temperature massime in lieve diminuzione al Sud e in Sicilia, in leggero rialzo invece al Nord. Tra le città con temperature più contenute oggi ci sarà Aosta dove sono previsti 19 gradi, Cuneo, Torino, Campobasso vedranno 20 gradi, Milano, Bergamo, Brescia 22 gradi. 24 gradi sono previsti per Imperia, Rimini, Trento, Venezia, Verona, Perugia, Pescara, Catanzaro, Lamezia, Messina, 26 gradi per Bologna, Grosseto, Viterbo, Lecce, Napoli, Palermo, Cagliari e 27 gradi per Roma, Rieti, Crotone, Reggio Calabria, Trapani e Olbia. Ventoso per venti occidentali o di Maestrale al Sud e Isole. Per la prima parte della giornata il vento soffierà a 5-10 nodi con mare da poco mosso a mosso; è prevista un'altezza dell'onda da mezzo metro a un metro. In serata ci sarà un rinforzo del vento che soffierà a 15-20 nodi portando l'altezza dell'onda fino a un massimo di un metro e mezzo.



Le previsioni per martedì - Al mattino nubi sparse su Alto Adriatico, zone interne del Centro, basso Tirreno ma con poche piogge su Venezia Giulia, Appennino, bassa Campania e Cosentino; altrove prevalenza di cielo sereno. Nel pomeriggio schiarite ancora più diffuse con residui annuvolamenti solo su Appennino, Campania e Calabria ma sostanzialmente senza piogge. Le temperature massime saranno in calo in quota sulle Alpi e in rialzo al Sud. La giornata sarà ventosa in tutto il Centrosud e sull'Adriatico: i venti saranno forti da ovest o di Maestrale in Sardegna e sul Medio Tirreno.



La tendenza per la settimana - Mercoledì sarà una giornata tranquilla con solo qualche nuvola sulle Alpi e sulle Prealpi dove non si esclude qualche pioggia. Per il resto tempo discreto con qualche nuvola sul Tirreno e nelle Isole. Da giovedì a domenica il tempo rimarrà buono anche se non mancherà qualche nuvola di passaggio. Per quanto riguarda le temperature farà fresco al mattino ma si starà bene nelle ore centrali della giornata.