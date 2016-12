Isernia, il video del piromane in azione

16:36 - Dopo aver fermato la macchina ha abbassato il finestrino e ha lanciato nella boscaglia un ordigno incendiario. Il piromane l'avrebbe fatta franca ma è stato immortalato dalle telecamere posizionate nella zona di Monte Stingone, in provincia di Isernia. L'uomo di 50 anni è stato individuato e arrestato. "Per la prima volta siamo riusciti a filmare un piromane che getta un innesco da una macchina in corsa", ha detto il Procuratore di Isernia, Paolo Albano, che ha coordinato l'indagine della Forestale. Il Procuratore ha voluto che il video fosse diffuso anche perchè "accanto a una negatività, il piromane, c'e' una positività. Mi riferisco al momento successivo all'innesco dell'incendio, quando da quelle parti passa un'auto che si ferma e gli occupanti scendono per spegnere le fiamme. È un messaggio positivo che va veicolato".