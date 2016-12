Bus Irpinia, il viadotto andava messo a norma

Correlati Bus Irpinia, si indaga per omicidio colposo 12:00 - Si concentra sulla verifica degli standard di sicurezza delle barriere protettive l'inchiesta della procura di Avellino dopo la strage di Monteforte Irpino dove sono morte 39 persone. Il guard-rail su cui ha strisciato il bus era stato installato 24 anni fa, ma dal ministero delle Infrastrutture non viene considerato il rifacimento del viadotto effettuato nel 2009, come dimostrano queste immagini postate su You tube. - Si concentra sulla verifica degli standard di sicurezza delle barriere protettive l'inchiesta della procura di Avellino dopo la strage di Monteforte Irpino dove sono morte 39 persone. Il guard-rail su cui ha strisciato il bus era stato installato 24 anni fa, ma dal ministero delle Infrastrutture non viene considerato il rifacimento del viadotto effettuato nel 2009, come dimostrano queste immagini postate su You tube.



Sono stati i parlamentari del Pd in commissione Ambiente della Camera a chiedere risposte proprio in merito a quei lavori, ma stranamente la risposta non è arrivata. Autostrade per l'Italia dal 2010 al 2012 ha affidato alla sua controllata Pavimental la sostituzione delle barriere sui primi 50 km dell'autostrada. Quindi, era compreso il viadotto della morte, che è tra i km 32 e 33. Sono investimenti programmati, che risultano conclusi e in base ai quali vengono anche concessi gli aumenti tariffari sui pedaggi ogni anno. Ma i fatti hanno dimostrato che su quel viadotto i lavori non sono stati fatti.