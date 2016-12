Subiaco, si suicida per una cartella esattoriale

22:03 - In difficoltà economica con la sua azienda, aveva ricevuto anche la notifica di una cartella esattoriale. Per questo un imprenditore di 64 anni, residente in provincia di Frosinone, si è suicidato davanti al monastero di Santa Scolastica a Subiaco, vicino a Roma. L'uomo, secondo i carabinieri della Compagnia di Subiaco, si è sparato con una pistola. Era scomparso dieci giorni fa da Pofi, in Ciociaria.