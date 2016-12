Terremoto nello Ior, si dimettono i vertici

foto Ap/Lapresse Correlati Ior, arrestati alto prelato e uno 007 19:23 - Il direttore generale dello Ior, Paolo Cipriani, e il suo vice, Massimo Tulli, hanno rassegnato le dimissioni, accettate dalla Commissione dei cardinali e dal board di sovrintendenza. Lo rende noto la sala stampa vaticana. Le funzioni di dg dell'Istituto sono state assunte "ad interim" dal presidente Ernst von Freyberg. - Il direttore generale dello Ior, Paolo Cipriani, e il suo vice, Massimo Tulli, hanno rassegnato le dimissioni, accettate dalla Commissione dei cardinali e dal board di sovrintendenza. Lo rende noto la sala stampa vaticana. Le funzioni di dg dell'Istituto sono state assunte "ad interim" dal presidente Ernst von Freyberg.

La bufera giudiziaria abbattutasi sullo Ior porta all'azzeramento del suo vertice operativo. Il direttore generale della "banca" vaticana, Paolo Cipriani, e il vice direttore Massimo Tulli si sono dimessi dai loro incarichi. Le dimissioni sono state già accettate dalla Commissione cardinalizia di vigilanza e dal board laico di sovrintendenza, il cui presidente Ernst Von Freyberg ha assunto le funzioni di direttore generale "ad interim", con effetto immediato.



"Dopo molti anni di servizio ambedue hanno deciso che questo atto sarebbe stato nel migliore interesse dell'Istituto stesso e della Santa Sede", sottolinea la sala stampa vaticana a proposito della rinuncia di Cipriani e Tulli. Una decisione, la loro, a cui non è comunque estraneo il volere dello stesso papa Francesco, che tra le priorità del suo pontificato ha quella di condurre lo Ior su una via di totale trasparenza, priva di ombre. E anche l'inchiesta in corso che ha portato all'arresto di mons. Nunzio Scarano dell'Apsa, insieme a un ex agente dei servizi e a un broker finanziario, non ha fatto che accelerare i ricambi.



Per quanto riguarda le dimissioni di Cipriani (tuttora indagato dalla procura di Roma insieme all'ex presidente Ettore Gotti Tedeschi nella vicenda dei 23 milioni di euro sequestrati per sospetta violazione delle norme anti-riciclaggio) e di Tulli, l'Autorità di Informazione Finanziaria "è stata informata". Mentre la Commissione speciale nominata mercoledì scorso da Bergoglio per acquisire le informazioni necessarie alla riforma dello Ior, con a capo il card. Raffaele Farina, "ha preso atto di questa decisione".



In attesa di quello che sarà il riassetto definitivo, sale intanto nell'organigramma dello Ior il peso degli uomini della Promontory, la societa' di consulenza finanziaria e anti-riciclaggio che dal maggio scorso collabora con l'Istituto, anche per quanto riguarda il controllo dei rapporti con i clienti. Von Freyberg sarà infatti coadiuvato da Rolando Marranci in qualita' di vice direttore e da Antonio Montaresi nella nuova posizione di Chief Risk Officer con la responsabilità di compliance e progetti speciali. Entrambi vantano esperienze di alto livello in banche a Londra e negli Stati Uniti.



Le dimissioni di Cipriani, negli ambienti d'Oltretevere, erano in qualche modo attese: già sabato scorso, a quanto si apprende, il dg aveva riconsegnato la sua auto di servizio. Il Consiglio di Sovrintendenza ha intanto già avviato una procedura di selezione per nominare a breve un nuovo direttore generale e un vice. Von Freyberg ha inoltre chiesto a Elizabeth McCaul e a Raffaele Cosimo, dirigenti proprio della Promontory, di fungere da Senior Advisors per la gestione dell'Istituto, "data la loro grande competenza ed esperienza". Intanto domani si riunirà anche il consiglio "dei 15", quello dei cardinali chiamati a supervisionare le questione economiche della Santa Sede, che proprio domani dovranno approvare il bilancio 2012.