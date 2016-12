Verbania, ragazzo minorenne tenta il sucidio: tre ore dopo il padre si spara

foto Ansa 14:02 - Serata drammatica nel piccolo paesino di Intra, a due passi da Verbania. Ieri sera, un ragazzo di sedici anni ha provato a togliersi la vita nella sua abitazione e dopo tre ore, il padre, cinquantenne, si è ucciso con un colpo di pistola. Al momento il ragazzo è ricoverato nel reparto di rianimazione in gravissime condizioni. Non sono ancora chiari i motivi del gesto del giovane. - Serata drammatica nel piccolo paesino di Intra, a due passi da Verbania. Ieri sera, un ragazzo di sedici anni ha provato a togliersi la vita nella sua abitazione e dopo tre ore, il padre, cinquantenne, si è ucciso con un colpo di pistola. Al momento il ragazzo è ricoverato nel reparto di rianimazione in gravissime condizioni. Non sono ancora chiari i motivi del gesto del giovane.

All’ospedale nessuno dei parenti della famiglia riusciva a trovare il padre del giovane e così un conoscente è andato a cercarlo a casa trovando il cadavere dell’uomo. In queste ore i medici dell’ospedale di Verbania stanno facendo il possibile per salvare la vita a questo ragazzo non ancora maggiorenne che ieri avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno. Ora le indagini sui due casi sono affidate alla polizia di Verbania. E non è ancora chiaro se i due eventi siano in qualche modo collegati e se l’uomo fosse già a conoscenza del gesto del figlio.