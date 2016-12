Roma, infarto a 11 anni mentre va a scuola

- Panico vicino a una scuola media alla Garbatella, a Roma, dove attorno alle 8, è stata trovata una bambina di circa 11 anni a terra incosciente per un arresto cardiaco. La bimba è ricoverata al Bambino Gesù in prognosi riservata.

Un passante ha visto la bimba accasciata a terra con lo zainetto sulle spalle e ha chiamato il 118 che ha chiesto di anticipare un massaggio cardiaco sulla bambina. Ma l'uomo, in attesa dell'ambulanza, non l'ha praticato per paura di aggravare la situazione.

"La diffusione di una cultura del soccorso, così che si sappia gestire anche l'attesa del personale sanitario, e'importante. Un massaggio cardiaco eseguito tempestivamente anche da un passante può salvare la vita. Servono corsi a tutta la popolazione, a partire da quella in età scolare'". Lo ha detto Livio De Angelis, direttore del 118 di Roma.