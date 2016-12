Tragedia al porto, le mamme ringraziano i soccorritori: "Non ci hanno mai lasciati soli"

foto Reuters

- A sei giorni dall'incidente al porto di Genova i famigliari delle vittime della tragedia elogiano in una lettera i soccorsi per il loro lavoro senza sosta. "Avvertiamo il profondo bisogno di ringraziare i soccorritori e gli operatori impegnati nelle ricerche dei nostri cari e abbracciare, ad uno ad uno, tutti coloro che durante questa terribile esperienza. Queste persone non ci hanno abbandonato un solo istante. Non le abbiamo mai visto arrendersi, non le abbiamo mai viste riposare. Ci hanno accolto e ospitato e hanno condiviso con noi interminabili ore trascorse nelle sale della Capitaneria e nei locali della mensa equipaggio".