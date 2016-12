"Amici di Sarah sanno ma non dicono la verità"

foto Da video Correlati Tutto sul giallo di Avetrana 18:12 - "La condanna all'ergastolo è il minimo per Cosima e Sabrina. Hanno ucciso una bambina in una maniera così barbara che l'ergastolo è anche poco". Queste le parole pronunciate a "Domenica Live" da Concetta Serrano, la madre di Sarah Scazzi. "Durante il processo - ha aggiunto - Cosima è rimasta impassibile mentre Sabrina mi dicono che l'abbiano vista piangere, ma io non l’ho vista perché mi davano le spalle". - "La condanna all'ergastolo è il minimo per Cosima e Sabrina. Hanno ucciso una bambina in una maniera così barbara che l'ergastolo è anche poco". Queste le parole pronunciate a "Domenica Live" da Concetta Serrano, la madre di Sarah Scazzi. "Durante il processo - ha aggiunto - Cosima è rimasta impassibile mentre Sabrina mi dicono che l'abbiano vista piangere, ma io non l’ho vista perché mi davano le spalle".

La donna, in collegamento in diretta da Avetrana, a proposito delle recenti dichiarazioni di Michele Misseri, il quale sostiene che se sua moglie e sua figlia dovessero essere condannate per l'omicidio della nipote sarebbe disposto a togliersi la vita, la Serrano dichiara: "Nessuna persona, nemmeno la più stupida, gli crede. Io non ci credo. Lui vuole ricattare la pietà delle persone".



Concetta prosegue parlando degli sms scambiati da Sabrina Misseri con l’amico Ivano: "Non possiamo sapere se c’era dell’altro di ancora più losco e pericoloso. Dai messaggi è emersa la vita immorale che conducevano. Sabrina aveva tutto il diritto di fare la vita che voleva, bastava non lo facesse davanti alla bambina. Può darsi che Sarah abbia visto qualcosa, sia rimasta scandalizzata e abbia spifferato qualcosa in giro. Credo che gli amici, Alessio, Ivano, Mariangela e non so chi altro, sappiano la verità, ma non la dicano".



"La cosa che più mi fa arrabbiare – conclude la Serrano – è la falsità che c’è in Cosima e Sabrina, l’ipocrisia, il non voler confessare, il loro mancato pentimento. Non le vedi disperate. Fanno quella faccia come se loro non c’entrassero niente, anche davanti all’evidenza".