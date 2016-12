Prof uccide conigli in classe: 8 mesi di carcere

foto Dal Web Correlati

17:51

- E' arrivata la condanna per Carlo Rando, ex docente della scuola superiore Molinari di Milano, che dovrà scontare 8 mesi di reclusione per uccisione non necessaria di animali.L'insegnante aveva portato dei conigli in aula per una lezione di anatomia, ma due animali - che avrebbero dovuto essere già morti e poi utilizzati per la vivisezione - si sono rivelati ancora vivi. Nello scompiglio generale i conigli sono stati catturati e poi finiti dal docente, con violenza e a martellate, davanti agli studenti. Per questo comportamento l'insegnante, che non ha mai negato né si è scusato, è stato licenziato e ha ricevuto diverse minacce da parte delle associazioni animaliste.Soddisfatta per la sentenza del Tribunale di Milano la Lega Anti-Vivisezione che aveva raccolto le denunce di alcuni studenti e ha poi chiesto l'allontanamento del professore: "La condanna è una pietra miliare nei diritti degli animali, che sono ancora considerati oggetti e le cui violenze sono troppo spesso oggetto di derisione o disinteresse. Metodi così incivili - ha spiegato Michela Kuan, biologa e responsabile Lav - non sono solo inaccettabili eticamente, ma totalmente inutili, in quanto l'anatomia non si insegna più sezionando animali".