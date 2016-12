foto Dal Web 16:46 - "Io penso che in Italia tutti siano più o meno evasori". Lui spara e tutti se ne accorgono. Flavio Briatore parla tra le barche del Salone nautico di Genova ma si fa sentire anche dalla maggior parte degli italiani, quelli che la barca non ce l'hanno. Briatore la vede così l'evasione fiscale: "trasversale". "Ma i politici - precisa - sono i più evasori di tutti quanti". - "Io penso che in Italia tutti siano più o meno evasori". Lui spara e tutti se ne accorgono. Flavio Briatore parla tra le barche del Salone nautico di Genova ma si fa sentire anche dalla maggior parte degli italiani, quelli che la barca non ce l'hanno. Briatore la vede così l'evasione fiscale: "trasversale". "Ma i politici - precisa - sono i più evasori di tutti quanti".

Ospite di un noto marchio di yacht, l'ex direttore generale Renault ha aggiunto: "Per anni in Italia nessuno ha pagato le tasse. Io, poi, vivo all'estero, ma mi dicono questo. Non penso che gli evasori siano soltanto i proprietari delle barche. Quello che vediamo in questo momento è che i politici che non hanno barche sono più evasori di tutti quanti. Il vero costo dell'Italia è la politica, ne abbiamo un esempio nelle Regioni".