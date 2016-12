Scommesse, Bonucci indagato dal 3 maggio Prandelli "imbarazzato" dallo scandalo

Lo si evince dagli atti dell'inchiesta di cui l'agenzia Ansa è in possesso.

Due nuove partite sotto la lente d'ingrandimento

Nel frattempo si scopre da alcune intercettazioni, già agli atti, dell'interessamento da parte di Safet Altic, pregiudicato bosniaco in contatto con il calciatore del Genoa Giuseppe Sculli, a due partite di seria A del 2011: Sampdoria-Brescia e Napoli-Genoa. L'intercettazione è riassunta dagli agenti della polizia, che indagano sulle partite truccate.

L'imbarazzo di Prandelli

In mattinata Cesare Prandelli, commissario tecnico degli azzurri, si era dichiarato "imbarazzato" a proposito dell'inchiesta. "Mi piacerebbe una società in cui vi fosse la massima tolleranza. Se proprio devo entrare in certi argomenti, personalmente mi sento in imbarazzo a difendere quaranta sfigatelli", aveva detto il ct.

Ammessi e respinti al dibattimento

La Commissione disciplinare nazionale, riunitasi nelle aule dell'ex ostello della gioventù del Foro Italico, ha ammesso al dibattimento del processo sportivo sul primo filone del calcioscommesse le società Nocerina, Vicenza, Cesena e Trapani, "portatrici di interessi indiretti per ragioni di classifica", si legge nelle motivazioni. Respinta, invece, l'istanza di ammissione del Barletta che, secondo la Disciplinare presieduta da Sergio Artico, "non potrebbe trarre alcun vantaggio dall'esito del dibattimento". Non ammesse, inoltre, Codacons e Federsupporter in quanto soggetti al di fuori dell'ordinamento federale.



Sculli e le foto di Toni

Negli atti dell'inchiesta della Procura sono contenute delle intercettazioni che evidenziano, secondo gli investigatori, un tentativo di estorsione del giocatore del Genoa Giuseppe Sculli e del suo amico pregiudicato bosniaco Safet Altic nei confronti dell'ex nazionale (ed ex genoano) Luca Toni, basato su foto compromettenti che Sculli sostiene di avere. Altic e Sculli , scrivono gli agenti, "parlando di affari e di come incrementare i loro guadagni parlano di Toni che per l'occasione chiamano Paperone".



Legale Toni: "Estraneo alla vicenda"

Toni "non è a conoscenza di alcun tentativo di estorsione in suo danno, né ha mai assunto alcun comportamento che possa comportare un tentativo estorsivo". E' quanto precisa il legale del giocatore, Gian Pietro Bianchi. Secondo quanto riferisce il legale l'ex azzurro "è rammaricato che queste notizie giungano in un momento in cui è entusiasta di diventare papà".