Ancona, incendio in un appartamento: 5 in ospedale, 3 sono bambini

Incendio nella notte in un appartamento di Osimo (Ancona) abitato da sei persone: una donna anziana, tre bambini e i loro genitori. Padre, madre e i tre figli sono riusciti a mettersi in salvo da soli, mentre l'anziana è stata soccorsa dai vigili del fuoco e ha riportato diverse ustioni. I bambini e il padre sono invece stati portati in ospedale per accertamenti.