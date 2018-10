Amianto, ex vertici Fincantieri a giudizio per la morte di 10 operai

Tre ex dirigenti dello stabilimento Fincantieri di Palermo sono stati rinviati a giudizio per omicidio colposo plurimo e lesioni gravissime. Luciano Lemetti, Antonino Cipponeri e Giuseppe Cortesi non avrebbero adottato le cautele previste dalla legge per le lavorazioni dell'amianto, causando la morte di 10 operai e lesioni in altri cinque. I tre sono invece stati prosciolti per prescrizione del reato per altre contestazioni relative alle lesioni colpose.