Allevamento abusivo in una discarica

Caprette, galline, conigli e un asino tra rottami e carcasse di auto, in mezzo al fango e allo sporco. E' quanto documenta Striscia la Notizia: un allevamento di animali in una discarica a cielo aperto. Tra questi animali nessuno ha il tallone auricolare, quindi non si sa nulla della loro origine. L’inviato di Striscia Edoardo Stoppa riesce a parlare con il proprietario dell’allevamento abusivo che si giustifica così: “Io faccio l’allevatore a tempo perso. Questi terreni andrebbero bonificati, sono 30 anni che lo Stato dovrebbe mettere le mani qui, non devo farlo io”. Una situazione di abbandono e incuria in cui però gli animali non possono restare a lungo.