Alatri, animalisti contro Emanuele: "Un cacciatore in meno"

Massacrato dal branco per motivi futili, Emanuele Morganti non trova pace nemmeno da morto. Ora contro di lui si scagliano alcuni animalisti che attraverso i social esultano scrivendo "Uno di meno". I post si riferiscono alla passione del giovane per la caccia e la pesca, passione inaccettabile secondo molti utenti che lo "massacrano" a parole: "Beh, sembrerò cinica, ma quando muore un cacciatore, ossia uno che non ha il minimo rispetto per la vita, non provo nessuna pietà! Anzi... penso "uno di meno!"