Agrigento, vandali in azione a scuola: scritte sataniche su muri e pavimenti Tgcom24 1 di 5 Tgcom24 2 di 5 Tgcom24 3 di 5 Tgcom24 4 di 5 Tgcom24 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Un altro episodio simile si è verificato nel complesso Don Bosco in via Pirandello dove sono stati danneggiati gli infissi e l'arredamento scolastico. L’allarme satanismo non è nuovo nella provincia, qualche mese fa, infatti, ad Agrigento nei pressi della rupe atenea, era stata trovata una tunica nera con cappuccio, simile a quelle utilizzate per celebrare pratiche esoteriche.



Il filo rosso che lega questi episodi potrebbe essere quello del "satanismo acido". Il termine viene spesso usato dai criminologi per indicare gruppi di giovani che compiono azioni criminose di vario tipo, come ad esempio la profanazione di cimiteri o atti vandalici, nel nome di Satana e contro il dio cristiano.