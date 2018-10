Accuse di stupro a Cristiano Ronaldo: tutti i tifosi difendono il portoghese

Juventini e torinisti per una volta sono d’accordo. Cristiano Ronaldo è innocente, almeno a sentire i tifosi intervistati da Gianmarco Menga per le vie del centro di Torino. Bianconeri e granata si uniscono nel difendere il cinque volte Pallone d’Oro: "È un uomo d'onore", "Un grande atleta e un grande uomo". E ancora: "Per me è innocente". Sono queste le dichiarazioni che fanno capire quanto gli appassionati di calcio – ma anche chi non segue il pallone – credano fermamente nella non colpevolezza del fuoriclasse portoghese. Le accuse di Kathryn Mayorga non convincono e dalla polizia di Las Vegas intanto filtrano novità: "Ronaldo non è imputato di alcun reato, molto probabilmente verrà sentito, ma come persona interessata ai fatti, non come incriminato".