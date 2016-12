Sisma L'Aquila, scienziati assolti

La Cassazione ha confermato le assoluzioni degli scienziati della commissione Grandi rischi accusati di omicidio colposo e lesioni per non aver avvisato la popolazione de L'Aquila del rischio sismico dopo la riunione del 31 marzo 2009, sei giorni prima del terremoto. Resta anche la condanna a due anni per Bernardo De Bernardinis, ex vice capo della sezione tecnica della Protezione Civile, unico condannato in Appello.