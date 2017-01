Sisma, due morti a Campotosto e tre nel Teramano

Due vittime a Campotosto - La vittima della slavina a Campotosto, frazione dell'Aquila, è il 73enne Enrico De Dominicis. Il corpo dell'uomo è stato individuato dal soccorso alpino della Guardia di Finanza e recuperato dai Vigili del Fuoco. "Abbiamo raggiunto Campotosto alle prime luci del mattino e abbiamo iniziato le ricerche" dice il funzionario dei Vigili del Fuoco Enzo Albanese. Nel tardo pomeriggio a Ortolano è stato trovato anche il corpo del secondo disperso.



Maltempo, trovati morti i due dispersi nel Teramano - Trovate altre vittime: sono, infatti, stati rinvenuti entrambi morti padre e figlio dispersi da ieri a Poggio Umbricchio di Crognaleto, nel Teramano. In mattinata era stato trovato prima il cadavere del 23enne Mattia Marinelli mentre poco dopo le 14 i soccorritori hanno rinvenuto anche quello del 50enne Mario Marinelli: era a poca distanza da quello del figlio, in una piccola scarpata piena di neve ghiacciata, oltre il ciglio della strada comunale, a circa due chilometri dalla frazione di Crognaleto, da dove i due si erano allontanati per comprare una pizza, senza poi fare ritorno a casa.



Maltempo, uomo trovato morto in una stalla - I Carabinieri di Teramo assieme alle squadre di soccorso, sono intervenuti a Rocca S. Maria per portare aiuto alle persone rimaste isolate e hanno ritrovato il cadavere di un uomo in una stalla: si tratta di un 74enne, rinvenuto nella frazione di Faiete, nel Teramano. Al momento le cause più probabili del decesso sono l'ipotermia o l'avvelenamento da monossido di carbonio. Vicino al corpo, infatti, sarebbe stato trovato un generatore di corrente.



Maltempo, salvata fammiglia con due bimbi - Dopo tre giorni al freddo, senza luce né riscaldamento, intrappolati nella casa dei nonni a Valledacqua, frazione di Acquasanta Terme (nell'Ascolano) sommersa dalla neve, è stata tratta in salvo una famiglia con due bambini. Con la mamma e la zia erano andati a trovare i nonni nella loro abitazione di montagna, prima che arrivassero il nuovo terremoto e la nevicata. Stamani una jeep cingolata dell'Esercito ha raggiunto il gruppo e l'ha portato a valle.



Sindaco Campotosto: "Frana in atto sul Monte Corno" - Sul Monte Corno c'è una frana in atto. Si deve intervenire subito, altrimenti rischiamo di perdere la frazione di Ortolano": a lanciare l'allarme è il sindaco di Campotosto (L'Aquila), Luigi Cannavicci, che segnala un costone che rischia di staccarsi e di travolgere la frazione. Proprio da lì è partita, due giorni fa, la slavina, in seguito a una scossa di terremoto, Enrico De Dominicis, recuperato senza vita oggi. Ieri erano stati tratti in salvo in elicottero i 21 abitanti intrappolati nelle case.