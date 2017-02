Rigopiano: un comitato dei parenti delle vittime per non essere dimenticati. La dichiarazione a Tgcom24

Le loro parole: "C'è rabbia e sentimento di mancanza. Siamo uniti e stiamo costituendo un comitato: il nostro obiettivo è infatti quello di tenere alta l'attenzione e di non finire nel dimenticatoio". Così i parenti delle vittime dell'hotel Rigopiano intervenuti a Tgcom24 un mese dopo la slavina, che: "Vogliamo che vengano accertate le cause e chi è in dovere paghi".