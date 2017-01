"L'hotel non c'è più, siamo solo due sopravvissuti". E la drammatica telefonata realizzata alle 19:01 del 18 gennaio, fatta da Giampiero Parete e Fabio Salzetta, trasmessa da " Quarto Grado ". I due uomini si sono salvati perché casualmente allontanatisi dall'albergo Rigopiano pochi istanti prima che la valanga si abbattesse sullo stabile. La telefonata avviene circa due ore dopo la slavina . L’uomo aveva già chiamato inutilmente il 118.

Tra le 17 e le 19 il Centro coordinamento di Pescara contatta il direttore dell'hotel – che si trova in città – il quale rassicura tutti, dicendo di aver parlato poco prima col personale presente in albergo. Intorno alle 19 Parete chiama nuovamente il numero dell’emergenza sanitaria. La telefonata viene raccolta da Chieti e la richiesta girata a Pescara. L'uomo chiede un elicottero, ma i soccorsi partiranno solo in serata.