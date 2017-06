Rigopiano, denunciati i responsabili del "turismo macabro" tra le macerie: "Basta selfie"

La Procura: "E' tutto sotto controllo"Gli intrusi sono stati denunciati alla Procura di Pescara dal tecnico comunale Enrico Colangeli, indagato nell'inchiesta e nominato custode giudiziale dell'area posta sotto sequestro, nonostante i suoi legali abbiano chiesto la revoca del provvedimento a causa dell'ineseguibilità del compito affidatogli. Nell'ambito della stessa denuncia, si chiede anche di procedere all'identificazione delle persone che, come denunciato da alcuni familiari delle vittime, hanno postato su Facebook fotografie scattate nei pressi del sito sotto sequestro. "Basta foto con le macerie, non si rispetta il nostro dolore", gridano i familiari delle 29 vittime della slavina pronti a fare ronde pur di impedire questa forma di sciacallaggio. "E' tutto sotto controllo, l'area è stata sequestrata - risponde dalle pagine de Il Corriere della Sera il sostituto procuratore di Pescara Andrea Papalia. - So delle preoccupazioni manifestate, ma non abbiamo riscontri. L'area è di competenza della polizia e c'è un custode giudiziale". Proprio quel Colangeli che ha presentato l'esposto.