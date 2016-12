Temporali violenti, allagamenti, forti raffiche di vento: l'ultimo scorcio d'estate è caratterizzato dal maltempo in diverse zone d'Italia. Un intenso nubifragio ha colpito la provincia di Modena e parte del Reggiano, con danni agli edifici e in diverse abitazioni. Momenti di autentica paura in un centro commerciale di Colonella, in provincia di Teramo: le piogge intense hanno fatto crollare parte della struttura. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. Situazione difficile anche in provincia di Brindisi. A Torchiarolo, strade e abitazioni sono state invase dall’acqua. Decine le richieste d’intervento ai vigili del fuoco. Dalla Protezione civile, intanto arriva una nuova allerta meteo per le prossime ore su Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia.