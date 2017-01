Hotel Rigopiano, sale a 9 il bilancio delle vittime: estratti altri tre corpi

Tragedia Rigopiano, quinto giorno di ricerche 1 di 20 Ansa Ansa Tragedia Rigopiano, quinto giorno di ricerche Soccorsi sempre al lavoro per recuperare tutte le persone travolte dalla slavina 2 di 20 Ansa Ansa Tragedia Rigopiano, quinto giorno di ricerche Soccorsi sempre al lavoro per recuperare tutte le persone travolte dalla slavina 3 di 20 Ansa Ansa Tragedia Rigopiano, quinto giorno di ricerche Soccorsi sempre al lavoro per recuperare tutte le persone travolte dalla slavina 4 di 20 Ansa Ansa Tragedia Rigopiano, quinto giorno di ricerche Soccorsi sempre al lavoro per recuperare tutte le persone travolte dalla slavina 5 di 20 Ansa Ansa Tragedia Rigopiano, quinto giorno di ricerche Soccorsi sempre al lavoro per recuperare tutte le persone travolte dalla slavina 6 di 20 Ansa Ansa Tragedia Rigopiano, quinto giorno di ricerche Soccorsi sempre al lavoro per recuperare tutte le persone travolte dalla slavina 7 di 20 Ansa Ansa Tragedia Rigopiano, quinto giorno di ricerche Soccorsi sempre al lavoro per recuperare tutte le persone travolte dalla slavina 8 di 20 Ansa Ansa Tragedia Rigopiano, quinto giorno di ricerche Soccorsi sempre al lavoro per recuperare tutte le persone travolte dalla slavina 9 di 20 Ansa Ansa Tragedia Rigopiano, quinto giorno di ricerche Soccorsi sempre al lavoro per recuperare tutte le persone travolte dalla slavina 10 di 20 Ansa Ansa Tragedia Rigopiano, quinto giorno di ricerche Soccorsi sempre al lavoro per recuperare tutte le persone travolte dalla slavina 11 di 20 Ansa Ansa Tragedia Rigopiano, quinto giorno di ricerche Soccorsi sempre al lavoro per recuperare tutte le persone travolte dalla slavina 12 di 20 Ansa Ansa Tragedia Rigopiano, quinto giorno di ricerche Soccorsi sempre al lavoro per recuperare tutte le persone travolte dalla slavina 13 di 20 Ansa Ansa Tragedia Rigopiano, quinto giorno di ricerche Soccorsi sempre al lavoro per recuperare tutte le persone travolte dalla slavina 14 di 20 Ansa Ansa Tragedia Rigopiano, quinto giorno di ricerche Soccorsi sempre al lavoro per recuperare tutte le persone travolte dalla slavina 15 di 20 Ansa Ansa Tragedia Rigopiano, quinto giorno di ricerche Soccorsi sempre al lavoro per recuperare tutte le persone travolte dalla slavina 16 di 20 Ansa Ansa Tragedia Rigopiano, quinto giorno di ricerche Soccorsi sempre al lavoro per recuperare tutte le persone travolte dalla slavina 17 di 20 Ansa Ansa Tragedia Rigopiano, quinto giorno di ricerche Soccorsi sempre al lavoro per recuperare tutte le persone travolte dalla slavina 18 di 20 Ansa Ansa Tragedia Rigopiano, quinto giorno di ricerche Soccorsi sempre al lavoro per recuperare tutte le persone travolte dalla slavina 19 di 20 Ansa Ansa Tragedia Rigopiano, quinto giorno di ricerche Soccorsi sempre al lavoro per recuperare tutte le persone travolte dalla slavina 20 di 20 Ansa Ansa Tragedia Rigopiano, quinto giorno di ricerche Soccorsi sempre al lavoro per recuperare tutte le persone travolte dalla slavina leggi dopo slideshow ingrandisci

I soccorritori vogliono arrivare al bar dell'albergo - I soccorritori, che lavorano senza sosta in condizioni difficili, stanno cercando di abbattere il muro portante dal quale si accede al bar della struttura: lì ci sono ancora speranze di trovare in vita gli altri dispersi. Restano da ispezionare anche le camere, ma la maggior parte sono state travolte dalla violenza della valanga e dunque le speranze si riducono.



Le speranze di trovare qualcuno in vita non muoiono - Le immagini d'altronde sono implacabili: il tetto ha schiacciato i piani uno sull'altro e dove c'erano le stanze è rimasto soltanto un cumulo di macerie e pezzi di pilastri sventrati. Il bar, dunque. Se lì dentro è rimasta una sacca d'ossigeno, la possibilità che ci sia qualcuno in vita teoricamente c'è. E' un filo sottilissimo, ma è ancora integro. Lo ripetono gli esperti e lo dicono i soccorritori, che per questo stanno facendo di tutto per accelerare le operazioni di ricerca nonostante continui a nevicare e la nebbia impedisca agli elicotteri di volare.



I soccorritori al lavoro - Nell'area dell'hotel lavorano decine di uomini del soccorso alpino e della guardia di finanza, che continuano a scandagliare i metri di neve che ancora sovrastano il Rigopiano, mentre 70 vigili del fuoco, dei 150 che a rotazione operano in zona rossa, sono impegnati 24 ore al giorno nelle ricerche all'interno della struttura.