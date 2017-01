Abusi edilizi, l'hotel Rigopiano finì a processo: tutti poi furono assolti

L'hotel Rigopiano , spazzato via dalla slavina , fu inaugurato nel 1972 ma assunse una veste completamente nuova, ristrutturato e dotato di tutti i confort, tra cui anche un centro benessere e piscina, nel 2007. La storia dell'albergo è stata segnata anche da un processo per presunto abuso edilizio conclusosi con una assoluzione a novembre. Per la vittoria giudiziaria in paese comparvero manifesti "Hotel Rigopiano: assolti con formula piena".

Il procedimento coinvolse anche componenti della precedente amministrazione comunale di Farindola. Una vicenda che risale al 2008 ed è legata all'ampliamento e alla trasformazione di quello che era un edificio modesto, in un resort a 4 stelle. La vicenda è un filone dell'inchiesta "Vestina", denominata così dal nome della Val Vestina: gli indagati per questo ramo' d'indagine furono sette e tra questi l'allora sindaco di Farindola ed ex assessori.



L'ipotesi dell'accusa era, in sostanza, che, in cambio di favori, avessero agevolato una sanatoria per consentire all'albergo di superare problemi con l'occupazione di suolo pubblico necessaria per ampliarsi. Il processo si è concluso un'assoluzione perché il fatto non sussiste, ma in ogni caso i fatti erano già andati prescritti.